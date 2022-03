Portugal sonha com Euro feminino após exclusão da Rússia

Portugal sonha com a presença no Europeu feminino de futebol, este verão, após a exclusão da Rússia de todas as competições internacionais.



Na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia, a FIFA e a UEFA decidiram, em conjunto, que todas as equipas russas, clubes ou seleções nacionais, estão suspensas de participar nas suas provas "até decisão futura".

Isto inclui a fase final do Euro 2022, que arranca no dia 6 de julho e termina a 31, e para a qual a Rússia se apurara por via do "play-off", após derrotar a seleção portuguesa por 1-0, no conjunto de duas mãos.

Haverá substituto? Se sim, qual será o critério? Contactada pela Renascença, a UEFA salienta que "o caso do Euro 2022 feminino será discutido e decidido mais tarde pelo Conselho Executivo da UEFA".

Portugal aguarda, assim, que surja uma decisão, sabendo que pode ser o grande beneficiário da exclusão da Rússia do Euro 2022.