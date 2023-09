Schmidt assume "possíveis ajustes no plantel", mas deixa mercado para depois do jogo com o Vitória

O treinador do Benfica assume possíveis ajustes no plantel nas últimas horas do mercado de transferências, mas só vai falar sobre os casos depois do fecho, no sábado, após o jogo com o Vitória de Guimarães.

Vlachodimos está a caminho do Nottingham Forest e já em viagem para Inglaterra. Schmidt nem sequer a saída do grego confirma.

"A questão [sobre Vlachodimos] não me surpreende, é o último dia do mercado. Ajustes são possíveis, não posso falar sobre o que não está fechado. Não existem negócios quase feitos. Pode acontecer alguma coisa, é possível, mas poderemos falar disso amanhã", afirma.

Há dossiers por resolver no Benfica para além do guarda-redes grego. Ristic é saída mais do que provável, David Neres, Morato, Tomás Araújo, Florentino e Schjelderup têm mercado e podem sair, enquanto que Juan Bernat está perto de reforçar a defesa.

Samuel Soares foi titular nos últimos dois jogos e Schmidt também não revela se está preparado para dar a estreia a Trubin.

"Nunca anuncio decisões dessas. Dei ao Trubin algumas semanas para se habituar à equipa e ganhar confiança na ligação aos colegas. Depois do Boavista, decidi mudar. O Samuel mostrou que pode jogar pelo Benfica, temos energia nova, o Trubin tem muita qualidade e experiência de Liga dos Campeões. Tento encontrar o momento certo para que os jogadores joguem. Alguns são rápidos a adaptar-se ao que pedimos, outros precisam de mais tempo", assume.

Di María afirmou que "não gosta de ser substituído", David Neres demonstrou descontentamento e Vlachodimos confrontou o treinador. O início de época foi atribulado para Roger Schmidt, que só vê "boas atitudes" no grupo.

"Vejo os meus jogadores no treino, no balneário e nos relvados dos jogos. Na nossa comunidade, tudo é de topo. Agradeço a atitude dos meus jogadores. É por isso que fomos tão bem sucedidos na época passada. Quando queremos ganhar títulos, temos de ser especiais em muitas coisas e uma delas é o espírito da equipa e a atitude no trabalho", avisa.