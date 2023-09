Juan Bernat perto de reforçar a defesa do Benfica

O Benfica está perto de garantir a contratação do lateral-esquerdo Juan Bernat.

De acordo com o "L'Équipe" e o jornalista Fabrizio Romano, o internacional espanhol de 30 anos chegará por empréstimo do Paris Saint-Germain.

Bernat esteve as últimas cinco épocas no PSG, mas está sem espaço nas opções de Luis Enrique. PSG e Benfica fazem o terceiro negócio num curto espaço de tempo depois do empréstimo de Draxler no verão passado e o acordo por Gonçalo Ramos já neste mercado de transferências.

O espanhol chega à Luz para colmatar um dos principais problemas para Roger Schmidt neste início de época. Depois da saída de Grimaldo e a lesão de Jurásek, o técnico contava apenas com Ristic para a posição, mas preferiu adaptar o médio Aursnes à posição.

Ristic estará de saída para o Celta de Vigo e Bernat será a solução encontrada nas últimas horas de mercado para compor o plantel.

O defesa conta com um currículo de luxo. Formado no Valência, trocou o clube espanhol em 2014 pelo Bayern de Munique, que representou até ser contratado pelo PSG em 2018. Somou mais de 100 jogos pelos dois clubes.