Otamendi junta-se e o 11 do ano da I Liga tem três centrais

Nicolás Otamendi foi eleito para o 11 do ano da I Liga em 2022/23.

O internacional argentino, campeão do mundo no Qatar, em dezembro de 2022, registou ainda 247 recuperações de bola ao longo da época, equivalente a uma média de oito por jogo, e marcou um golo.

Otamendi terminava contrato com o Benfica no final da temporada, contudo, renovou por mais dois anos, até 30 de junho de 2025.

A eleição da melhor equipa da época na I Liga é feita com base numa votação levada a cabo junto dos treinadores e capitães das 18 equipas da competição. Restam sete de 11 lugares disponíveis. Os quatro lugares até agora ocupados foram preenchidos por dois jogadores do Benfica, campeão nacional, e dois do Porto, segundo classificado.