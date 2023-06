Otamendi renova com o Benfica por mais duas temporadas

Nicolás Otamendi fica no Benfica. Ficou resolvido, esta sexta-feira, um dos mistérios do verão, com a renovação do capitão dos campeões nacionais por mais duas temporadas, até 2025.

A continuidade do central internacional argentino, de 35 anos, era uma incógnita, visto que terminava contrato a 30 de junho. Contudo, cedeu aos apelos do Benfica, de Roger Schmidt e dos adeptos, e prolongou o vínculo.

Apesar do interesse do River Plate, da Argentina, o que seria uma oportunidade para voltar a casa, Otamendi opta por continuar na Luz.

Otamendi está em Portugal - a segunda passagem, depois de ter jogado no FC Porto - desde 2020/21, quando trocou o Manchester City pelo Benfica, no negócio que viu Rúben Dias seguir no sentido oposto.

Esta época, venceu o primeiro título pelo Benfica - o campeonato. Isto já depois de se ter sagrado campeão do mundo pela Argentina, em dezembro de 2022, no Qatar. O defesa e capitão encarnado leva mais de 20 troféus conquistados na carreira, incluindo quatro Ligas portuguesas (um pelo Benfica, três ao serviço do FC Porto), duas Premier Leagues, uma Copa América e uma Liga Europa (também nos dragões).

Ao longo da carreira, jogou ao serviço do Vélez Sarsfield, FC Porto, Atlético Mineiro, Valencia, Manchester City e Benfica. Na Luz, esta época, alinhou em 46 jogos, marcou dois golos e ainda fez uma assistência.