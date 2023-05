Schmidt. “Pior parte da temporada foram 10 dias, três jogos”

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, garante que fez o melhor que conseguiu durante a época que levou à conquista do 38.

"Não mudava nada. Fiz o melhor que consegui. Não se trata de encontrar uma nova abordagem. O que é preciso fazer é tomar decisões, preparar jogadores. Precisamos de uma abordagem tática e depois é jogar, dar tudo para vencer o jogo, e depois do jogo acabar, acabou”, refere.

Em conferência de imprensa, Schmidt desvaloriza a perda de pontos e a série de derrotas durante duas semanas.

“Claro que tivemos 10 pontos de vantagem e acabámos com dois. Está tudo bem. Não precisamos de ser campeões com 20 pontos de vantagem, queremos ser campeões. Podíamos ter vencido antes, mas não foi possível. Temos de aceitar a qualidade das outras equipas. Vencemos com 87 pontos. Estivemos quase ao nível da melhor temporada de sempre do Benfica (88)".

O técnico alemão lembra que a temporada foram 10 meses e que “a pior parte foram 10 dias, três jogos. Não foram propriamente cinco meses. Faz parte do futebol”.

“Fomos campeões e na próxima temporada começamos do zero, vamos lutar pelo campeonato, Taça da Liga, Champions e Taça de Portugal".

Roger Schmidt está orgulhoso com a temporada conseguida, que levou à conquista do 38.º título de campeão nacional.

Sobre a festa no Marquês, “nunca vi nada assim”.