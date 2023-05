Benfica "não tem nada preparado para a saída de Domingos Soares de Oliveira"

Veja também:

Luís Mendes, vice-presidente e administrador da SAD do Benfica, garante que nada está a ser preparado para uma eventual saída de Domingos Soares de Oliveira.

Foi noticiada a possível saída do diretor executivo da SAD do Benfica no fim da época depois do Ministério Público ter acusado a SAD do Benfica, Luís Filipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira de crimes de fraude fisca e falsicação de documentos, no âmbito do processo chamado Saco Azul.

No entanto, na 2.ª Conferência Bola Branca, Luís Mendes desmente: "Domingos Soares de Oliveira um dia sairá do Benfica, nem que seja quando chegar à idade da reforma. Neste momento, não temos nada preparado concretamente para a saída do Domingos. É seguir o percurso do caminho normal".

Luís Mendes explica que as águias "têm vindo a criar condições de clareza e, transparência. A gestão do Benfica é feita de forma completamente diferente para melhorar a indústria e termos um futebol muito mais espetacular".