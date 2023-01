Enzo reintegrado no Benfica após viagem sem autorização

Enzo Fernández está de regresso ao trabalho, depois de ter viajado à Argentina sem autorização do Benfica e faltado aos treinos da véspera.

O médio internacional argentino, de 21 anos, foi visto a entrar no Futebol Campus, centro de treinos do Benfica, esta terça-feira de manhã, e a Renascença sabe que foi reintegrado nos trabalhos da equipa. No entanto, está agora exposto a uma eventual sanção por ter quebrado o regulamento disciplinar do clube e às consequências de uma possível decisão do treinador, Roger Schmidt, do ponto de vista desportivo.

Enzo viajou para a Argentina para a passagem de ano sem autorização. Schmidt dera a entender, na antevisão ao jogo com o Sporting de Braga, que o jogador não tinha permissão do Benfica para tal.

"Não sei nada do que se diz nas redes sociais, somos uma equipa profissional e as regras são iguais para todos os jogadores e muito importantes – descansar entre jogos e estar preparados para o próximo, não há exceções para isso", disse na altura o técnico alemão.



Na segunda-feira, Enzo faltou às duas sessões de treino do Benfica, adiantou o "Record", segundo o qual o médio ficou sob alçada disciplinar. O clube ter-lhe-á feito um ultimato para se apresentar ao trabalho.

Enzo Fernández terá pedido para não jogar frente ao Braga, por não se sentir em boas condições físicas, depois do Mundial 2022, que conquistou pela Argentina. Foi titular e apenas substituído aos 89 minutos na primeira derrota da temporada dos encarnados, por 3-0.



José Manuel Capristano, antigo vice-presidente do Benfica, considera que a ida de Enzo à Argentina, para a passagem de ano, contra a vontade de Schmidt, é um “ato de indisciplina” e pede multa para o jogador.



Chelsea e River Plate atentos

Enzo Fernández tem sido associado ao interesse do Chelsea, que estará disposto a chegar aos 130 milhões de euros - dez milhões acima da cláusula de rescisão - para poder contratar o médio já em janeiro.

O internacional argentino tem contrato com o Benfica até 2027. Foi contratado ao River Plate, no verão, por 12 milhões de euros, e assumiu imediatamente a titularidade. Somou três golos e cinco assistências em 24 jogos e ganhou bilhete para o Mundial 2022. Após ser suplente no primeiro jogo, que a Argentina perdeu, ganhou o lugar e não mais saiu, até à conquista do título. Contribuiu com um golo e uma assistência.



O River Plate detém 25% do passe de Enzo Fernández, pelo que está muito atento a este mercado de inverno. Caso o Benfica venda o médio por 120 milhões de euros, o clube argentino encaixará 38,5 milhões.

[atualizado às 11h48 - novas informações apuradas pela Renascença]