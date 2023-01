Ida de Enzo à Argentina "é ato de indisciplina" e merece castigo

José Manuel Capristano considera que a ida de Enzo Fernández à Argentina, para a passagem do ano, contra a vontade do treinador do Benfica, é um “ato de indisciplina” e pede multa para o jogador.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo vice-presidente do Benfica defende que o caso do médio internacional argentino, de 21 anos, deve servir de exemplo e que o clube “tem de tomar uma atitude em termos disciplinares”.

“Castigar o jogador com suspensões quem é prejudicado é o clube. Uma multa pecuniária elevada é indispensável, até para lhe mostrar que ele errou e para dar o exemplo a outros. Penso que o Benfica tem um problema desconfortável para resolver, que não merecia”, diz.

Ainda assim, Capristano não considera que a relação entre Benfica e jogador possa afetar a relação com um possível comprador, pelo que não deverá afetar uma venda do médio. Enzo tem sido associado ao interesse do Chelsea, que estaria disposto a desembolsar cerca de 130 milhões de euros para o contratar já em janeiro.

Derrota em Braga é "alerta" e reforços são urgentes

Sobre a derrota pesada (3-0) com o Braga, a primeira da época, a contar para a 14.ª jornada do campeonato, Capristano espera que “não seja sinal de mau momento” e espera uma “resposta cabal” frente ao Portimonense, na próxima sexta-feira.

“Vamos ver o que acontece no próximo jogo. Espero que isto seja uma nuvem passageira. Tenho esperança de uma boa resposta contra o Portimonense”, sustenta o antigo dirigente, em entrevista à Renascença.

FC Porto e Sporting aproveitaram o deslize do Benfica com goleadas a Arouca e Paços de Ferreira, respetivamente. José Manuel Capristano não acredita que estes resultados sejam “muito preocupantes”, embora admita que “são um alerta” para as águias:

“Não têm uma equipa do outro mundo, as segundas linhas do Benfica têm uma diferença de qualidade muito grande para a primeira. Deve acautelar-se neste mercado e fazer o possível para se reforçar neste mercado de janeiro."