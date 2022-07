Oficial. João Victor é reforço do Benfica

O Benfica anunciou, em comunicado, a contratação do defesa João Victor. O central assinou um contrato válido por cinco épocas, até 2027.

O central tinha chegado a Lisboa esta quinta-feira, conforme a Renascença adiantara na véspera.

Em declarações aos meios do clube, João Victor tem a certeza que "vai fazer história no clube".

"Tenho a certeza que vou ser muito feliz aqui. É o meu primeiro contrato na Europa. De certeza que vou fazer história no clube e conquistar muitos títulos. Conversei com Rui Costa, presidente, disse que o estádio está sempre lotado. Não tem como não dar a vida pelo clube. Sensação única, tenho a certeza que vou fazer história num clube maravilhoso."

O brasileiro explicou ainda a escolha pelo Benfica: "O clube passou confiança para mim e abertura para eu crescer cada vez mais. Foi isso que me fez escolher o maior de Portugal."

Em declarações aos jornalistas, na chegada ao aeroporto, foi questionado sobre o FC Porto, que também esteve na corrida pela sua contratação, João Victor foi breve: "Sempre foi o Benfica, nada de Porto".

João Victor despediu-se do Corinthians na quarta-feira, depois de garantida a passagem aos quartos de final da Taça Libertadores. Entretanto, o médico do Corinthians assegurou a Bola Branca e a lesão que obrigou o central a ser substituído antes do intervalo do jogo com o Boca Juniors, uma pequena entorse, não é grave, apesar do aparato.

O Benfica chegou a acordo com o Corinthians para a contratação de João Victor por 10,5 milhões de euros, por 75% do passe. O clube brasileiro fica com 10% de mais-valias de uma transferência futura. O defesa-central vai assinar contrato válido por cinco temporadas, ou seja, até 2027.



O central é o sexto reforço confirmado, depois de Petar Musa, Bah, Enzo Fernández, David Neres e Ristic

[Atualizado às 21h04]