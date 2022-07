Médico do Corinthians garante que lesão de João Victor não é grave

A lesão de João Victor, novo reforço do Benfica, não é grave e a recuperação deverá ser feita já em Portugal. A garantia é dada pelo chefe da equipa médica do Corinthians, em declarações a Bola Branca.

O central saiu lesionado do jogo com o Boca Juniors, para a Libertadores, na última madrugada, mas Joaquim Grava acredita que se trata de uma lesão menor.

"Deve ter sido uma entorse leve, a sensação que fiquei é que não foi grave. Se tivesse sido grave, teriam-me comunicado. Fisicamente está ótimo, tem esse pequeno problema, mas será coisa rápida para curar. Fará tratamento e recupera rapidamente. Fisicamente é muito dotado, uma bela contratação do Benfica", disse.

João Victor é esperado na quinta-feira em Lisboa, para assinar pelo Benfica, sabe Bola Branca. O defesa-central já se despediu do Corinthians.



O defesa deixou a comitiva corintiana no hotel, após o apuramento para os quartos de final da Libertadores, e já se encontra acompanhado pelo seu empresário e entregue aos emissários do Benfica, com o diretor desportivo, Rui Pedro Braz, a liderar o processo.

O Benfica conta levar o central, desviado do FC Porto, para o estágio em Inglaterra, com partida marcada para sexta-feira. Só na quinta-feira João Victor deve chegar à capital portuguesa.



As águias chegaram a acordo com o Corinthians para a contratação de João Victor por 10,5 milhões de euros, por 75% do passe. O clube brasileiro fica com 10% de mais-valias de uma transferência futura. O defesa-central vai assinar contrato válido por cinco temporadas, isto é, até 2027.