Eduardo Luís: "Ser campeão na Luz será uma boa coincidência"

Eduardo Luís espera ver na Luz, este sábado, um jogo intenso e com um FC Porto que "não vai jogar para empatar". O antigo campeão por águias e dragões, em declarações a Bola Branca, considera que garantir o título na casa do rival "será uma boa coincidência" e nada mais para além disso, numa alusão ao título conquistado em 2011, na Luz, então com André Villas-Boas.

O ex-defesa olha para um Benfica que nesta fase se "tem mostrado melhor" e para um FC Porto que "tem mantido uma linha de rendimento bastante elevado". Eduardo Luís foi campeão por quatro vezes - uma pelos encarnados e três pelos azuis e brancos - e olha para o interior dos balneários para explicar que estes momentos têm impacto nalguns jogadores.

"Há sempre uma pressão enorme, uma tensão muito grande, também uma ansiedade grande. Não sei se os jogadores perderão algumas horas de sono a pensar no jogo, mas é sempre um jogo em que pensam muito, resguardam-se de forma a que todas as suas forças estejam viradas para esse jogo", acrescenta o antigo defesa central, que também atuava a lateral-esquerdo.