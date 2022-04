Luís Filipe Vieira discorda da contratação de Roger Schmidt

Vieira remete para Rui Costa a exposição das razões da escolha, mas acrescenta que, na sua opinião, faria mais sentido apostar num treinador português "porque compreendem melhor o nosso futebol do que qualquer treinador estrangeiro".

Curiosamente, quando assumiu a presidência do Benfica, Luís Filipe Vieira apostou num treinador estrangeiros, Jose Antonio Camacho. As três primeiras épocas, inclusivamente, foram sempre com treinadores estrangeiros. A Camacho sucederam Trapattoni, que foi campeão, e Ronald Koeman.

Quique Flores foi o último treinador estrangeiro do Benfica, ainda com Vieira, em 2009. De lá para cá só treinadores portugueses: Jorge Jesus, Rui Vitória, Bruno Lage e Nélson Veríssimo.



Época não deixa ninguém satisfeito

Sem querer fazer um balanço extenso sobre a época realizada pelo Benfica, em que atingiu os quartos de final da Liga dos Campeões, mas sem qualquer título e com o segundo lugar, de acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões, já difícil de alcançar, Vieira sublinha que "nenhum adepto pode ficar satisfeito".

Nesta entrevista à CMTV, desde o Brasil, o antigo presidente dos encarnados celebrou a conquista da Youth League, pelos sub-19 do Benfica, e desvalorizou a influência de Rui Costa no título conquistado em Nyon.