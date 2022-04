Luís Filipe Vieira desvaloriza influência de Rui Costa na formação do Benfica

Luís Filipe Vieira desvaloriza o papel de Rui Costa na conquista da Youth League, pelos sub-19 do Benfica, e considera que o atual presidente não tem qualquer influência na formação.

Vieira quebrou o silêncio, em entrevista à CMTV, para manifestar orgulho pelo título conquistado, mas não deixou de enviar recados para a Luz.

"O mérito na conquista da Youth League é só dos treinadores e dos jogadores. Que eu saiba a influência do Rui no Seixal tem sido praticamente inexistente", afirma.

O antigo presidente do Benfica não se coibiu de criticar o seu sucessor pelo considera ser uma falta de atenção à formação do clube, que, defende, "é o futuro".

"É a formação do Benfica que tem libertado verbas ao Benfica, com resultados financeiros fantásticos, e que permite ao Benfica ter a posição privilegiada que hoje tem em termos patrimoniais. O Benfica tem uma situação privilegiada e pode manter a formação toda. Não é dizer que a aposta é a formação e depois ouvirmos dizer que com a formação não ganhamos nada. Ou se aposta, ou não aposta", defende.