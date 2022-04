Benfica goleia e conquista Youth League

O Benfica goleia o Salzburgo, por 6-0, e conquista a Youth League, da UEFA, pela primeira vez na sua história.

Os golos dos encarnados, na final de Nyon, na Suíça, foram marcados por Martim Neto, Henrique Araújo (3), Ndour e Luís Semedo.

A equipa da Luz dominou o jogo de princípio a fim e ainda teve mais uma série de ocasiões para ampliar o marcador.

Esta é quarta final da equipa da Luz na principal prova da UEFA para jogadores Sub-19. A primeira conquistada depois de derrotas contra Barcelona, Real Madrid e este mesmo Salzburgo.

O Benfica fez uma prova exemplar. Os jovens comandados por Luís Castro começaram com uma pesada derrota em Kiev (0-4), mas, daí para a frente, só vitórias contra Barcelona (4-0 em casa), Bayern Munique (4-0 em casa), Bayern (2-0 fora), Barcelona (3-0 fora) e Dínamo Kiev (1-0 em casa).

Já nos oitavos de final, os encarnados eliminaram os dinamarqueses do Midtjylland (3-2), nos quartos de final o Sporting, por 4-0, e na meia-final, contra a Juventus, passaram nas grandes penalidades, depois de um empate 2-2 e de muito tempo com 10 jogadores.

É o segundo troféu a vir para Portugal. O FC Porto conquistou a mesma Youth League em 2019.

Com este triunfo, o Benfica carimba presença na primeira Taça Internacional Sub-20 da história. Os encarnados vão defrontar o Peñarol, em agosto, no Estádio Centenario, no Uruguai.