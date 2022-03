Roger Schmidt pode ser o próximo treinador do Benfica

O treinador conta com uma carreira de mais de 15 anos, com passagens pelo Delbrucker, Preussen Munster, Paderborn, RB Salzburgo, Bayer Leverkusen, Beijing Gouan e PSV.

Roger Schmidt está de saída do PSV. O contrato termina no final da temporada e o treinador alemão não quis renovar. Está praticamente tudo acordado para que Ruud van Nistelrooy assuma o cargo na próxima época.

Segundo a publicação, o treinador de 55 anos já foi mesmo abordado pela direção do Benfica. O presidente Rui Costa e Lourenço Coelho, novo responsável pelo futebol, reuniram-se com o atual treinador do PSV na Alemanha há algumas semanas.

Roger Schmidt, treinador do PSV Eindhoven, poderá ser o próximo treinador do Benfica, de acordo com o jornal "Record".

O PSV está ainda na luta por vários objetivos esta época. A equipa de Eindhoven está no segundo lugar do campeonato, dois pontos atrás do campeão Ajax, com quem vai também disputar a final da Taça. O PSV está nos quartos de final da Liga Conferência, com duelo marcado com o Leicester City.

Roger Schmidt defrontou o Benfica quatro vezes na carreira: na fase de grupos da Liga dos Campeões em 2014/15, com o Leverkusen, e esta época, no "play-off" de acesso à liga milionária, onde as águias levaram a melhor.

Nélson Veríssimo com futuro incerto

O treinador de 44 anos assumiu os comandos da equipa principal do Benfica depois da saída de Jesus, com acordo até ao final da temporada.

Nélson Veríssimo não conseguiu melhorar a classificação do Benfica no campeonato, que continua em terceiro, perdeu a final da Taça da Liga para o Sporting, mas destaca-se na Liga dos Campeões, com presença nos quartos de final após eliminar o Ajax.

A continuidade do técnico não está totalmente descartada. Nélson Veríssimo soma oito vitórias em 16 jogos pela equipa principal do Benfica.

Andrea Pirlo e Andriy Shevchenko foram outros nomes associados ao Benfica em dezembro, após a saída de Jorge Jesus do cargo.