Van Nistelrooy deve assumir cargo de treinador do PSV

Ruud van Nistelrooy será o próximo treinador do PSV, informa a imprensa dos Países Baixos

Antigo internacional neerlandês, de 45 anos, vai assumir o cargo que pertence a Roger Schmidt, técnico alemão que perdeu cinco vezes, em jogos da Eredivise, onde o conjunto de Eindhoven é segundo classificado, a quatro pontos do Ajax.

Na equipa neerlandesa, irá encontrar o português Bruma, que se transferiu para Eindhoven há quatro temporadas.

Neste momento, Van Nistelrooy orienta o Jong PSV, equipa de reservas do conjunto neerlandês. Ocupam o 11.º posto da Ereste Division, equivalente à segunda liga nos Países Baixos, com 36 pontos em 30 jogos.

Sem grande currículo como treinador, o ex-avançado de Manchester United e Real Madrid vai ter a primeira experiência como técnico principal de uma equipa. Já integrou, por diversas vezes, a equipa técnica da seleção neerlandesa.

Caso se confirme a mudança dentro do clube, Van Nistelrooy vai mesmo contradizer o que disse no mês passado. "Eu não vou para a equipa principal do PSV. Tenho ambição, mas é muito cedo. Ainda não estou preparado.", referiu, na altura, à ESPN.

O PSV continua a lutar pelo título de campeão nacional, que escapa desde 2018, e está nos quartos de final da Liga Conferência. Vai discutir com o Leicester de Ricardo Pereira uma vaga na meia-final.