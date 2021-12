Jorge Jesus despedido do Benfica. Nélson Veríssimo até ao fim da época

Jorge Jesus já não é o treinador do Benfica, anunciou o clube em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O técnico deixa o clube depois de uma temporada e meia e sem qualquer título conquistado.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador Jorge Fernando Pinheiro de Jesus para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos. Mais se informa que o treinador Nélson Veríssimo assume, até ao final da presente temporada, as funções de treinador da equipa principal de futebol", pode ler-se na breve nota.

Em comunicado no site oficial, as águias confirmam a notícia avançada pela Renascença em relação ao acordo para a saída: "O Benfica cumprirá com todas as obrigações contratuais até ao término do vínculo laboral existente ou até que Jorge Jesus e a sua equipa técnica assumam novo compromisso profissional".

O acordo é semelhante, por exemplo, ao de Bruno Lage, que enquanto não assinou pelo Wolverhampton, tinha contrato e recebeu os salários correspondentes.

Jesus e o presidente Rui Costa estiveram reunidos nesta manhã de terça-feira e a decisão foi da saída do técnico português ainda antes do segundo jogo com o Porto, na quinta-feira, para o campeonato.



A Renascença apurou que Jorge Jesus não quis continuar a treinar o Benfica, por não ter sentido apoio de Rui Costa, numa altura em que sentia necessidade de proteção e solidariedade do presidente.

O treinador de 67 anos não continua à frente da equipa depois da derrota por 3-0 no Estádio do Dragão. A situação atingiu um ponto de não retorno após a decisão do treinador de colocar Pizzi a treinar à parte, na segunda-feira. Em causa, palavras do internacional português, um dos capitães de equipa, no relvado do Dragão. O restante plantel recusou-se a treinar, perante a intransigência do treinador.



Com contrato apenas até ao final da presente temporada, Jorge Jesus foi abordado pelo Flamengo para o regresso ao Brasil, mas tanto o Benfica como o treinador negaram a saída. O clube brasileiro terá já acordo com Paulo Sousa.

Nélson Veríssimo, treinador da equipa B, assume a equipa de forma interina até ao fim da época. Está fora de hipótese a contratação de um treinador no imediato. O treinador já fechou a temporada 2019/20, quando Bruno Lage foi despedido, antes da chegada de Jesus.