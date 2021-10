Benfica vai "avaliar intenções" de John Textor após reunião

A Direção do Benfica informou, esta quinta-feira, que procederá à "avaliação e análise" das "intenções" do empresário norte-americano John Textor, que pretende comprar 25% do capital social da SAD.

Em comunicado oficial, a Direção revela que foi o próprio presidente, Rui Costa, que deu as boas-vindas a Textor, "que teve posteriormente uma reunião de trabalho com dois vice-presidentes do clube".

"O encontro decorreu de forma cordial e o Sr. John Textor ficou de enviar informação adicional sobre as intenções que tem para o Benfica, para posteriormente serem objeto de avaliação e análise por parte da Direção. Não está prevista, por agora, qualquer nova reunião", pode ler-se.

John Textor e o empresário José António dos Santos, conhecido como "Rei dos Frangos", anunciaram, no dia 14 de julho, terem chegado a acordo para a transferência de 25% das ações da Benfica SAD, um negócio que custará ao norte-americano cerca de 50 milhões de euros. O prazo para Textor concretizar a compra terminava em novembro.



A 16 de julho, a Direção do clube anunciou que, na condição de detentor de ações de Categoria A no capital da SAD, opunha-se ao negócio.