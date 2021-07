Benfica. Luís Filipe Vieira detido após buscas

No decurso das diligências foram detidas quatro pessoas, dois empresários, um agente desportivo e um dirigente desportivo. Detenções efetuadas atendendo aos indícios já recolhidos, com vista a acautelar a prova, evitar ausências de arguidos e a prevenir a consumação de atuações suspeitas em curso", lê-se.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi detido após as buscas que decorreram durante a manhã desta quarta-feira, avançou a SIC.

Em causa estão suspeitas de crimes relacionados com a OPA do clube. A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) já tinha anunciado a investigação e as suspeitas são de crimes de burla qualificada ao Fundo de Resolução bancária e ainda crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

Vieira é ainda suspeito do crime de abuso de confiança, referente à venda do capital da SAD do Benfica a um empresário estrangeiro. O inquérito é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e está entregue à Autoridade Tributária.

Reeleito presidente em 2020. Costa e Medina na comissão de honra

Luís Filipe Vieira foi reeleito presidente do Benfica a 29 de outubro de 2020, nas eleiçoes mais concorridas da história do clube.

O dirigente de 71 anos venceu com 62,59%, seguido de Noronha Lopes, com 34,71% e Rui Gomes da Silva, com 1,64%. Mais de 38 mil sócios votaram numas eleições que se prolongaram pela madrugada. Vieira é o presidente com mais tempo na liderança do Benfica, depois de ter sido eleito pela primeira vez há 17 anos, em 2003.

Nas últimas eleições, Vieira contou com António Costa, primeiro-ministro, e Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, na comissão de honra da sua candidatura à presidência do clube.

Demissão caso seja condenado

Luís Filipe Vieira afirmou, por diversas ocasiões, que, caso seja condenado em algum dos casos em que está a ser julgado, demite-se da presidência do Benfica.

Para além do atual caso relacionado com a OPA do Benfica, Vieira está ainda envolvido na operação Lex, no caso dos e-mails, e-toupeira, no caso "Saco Azul" e foi ouvido na comissão de inquérito ao Novo Banco.