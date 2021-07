Benfica. Sílvio Cervan rende Vieira na SAD, Jaime Antunes sobe a "vice" do clube

Jaime Antunes sobe a vice-presidente do Benfica, clube, e Sílvio Cervan ocupa a vaga de Luís Filipe Vieira no Conselho de Administração da SAD.

Confirmação feita pela Benfica SAD, esta sexta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim resolvem SAD e clube a demissão, confirmada na quinta-feira, de Luís Filipe Vieira, arguido no âmbito da operação "cartão vermelho".

Vieira está em prisão domiciliária, até apresentar caução de três milhões de euros. O agora ex-presidente do Benfica é suspeito de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento. Tinha suspendido funções antes do interrogatório diante do juiz.

Luís Filipe Vieira foi eleito presidente do Benfica a 31 de outubro de 2003. Em outubro de 2020, foi reeleito presidente do clube e da SAD e reconduzido para um sexto mandato, que terminaria em 2024.



Rui Costa assumiu a presidência do Benfica a 9 de julho. O clube já garantiu que haverá eleições até ao final do presente ano.