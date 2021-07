No final de um comunicado em que se elencam as prioridades para esta época desportiva, lê-se que "o Presidente da Direção, Sr. Rui Costa, sublinhando a unanimidade de todos os vice-presidentes, informou o plenário que, finda essa missão, irá promover todas as diligências tendentes à realização de uma consulta aos sócios."

A lista liderada por Luís Filipe Vieira foi eleita para um novo mandato em outubro de 2020, mas o presidente viu-se impedido de prosseguir funções depois de ter sido detido no âmbito da operação "Cartão Vermelho", em que é suspeito de irregularidades financeiras, e está atualmente em prisão domiciliária, até apresentar uma caução de três milhões de euros. Foi substituído no cargo por Rui Costa.

O Benfica vai a eleições até ao final do ano. A informação foi adiantada esta terça-feira à tarde, em comunicado, após reunião de cerca de quatro horas dos órgãos sociais do clube.

"O ato eleitoral deverá ocorrer até ao final do corrente ano. O plenário faz um apelo à união e ao sentido de responsabilidade de todos os benfiquistas na construção de um Benfica cada vez maior."

Durante a reunião, lê-se ainda, foi sublinhada a importância da união de todos os benfiquistas neste período difícil.

"Ficaram unanimemente identificados os objetivos de curto prazo a que se torna imperativo dar resposta: Preparação da época desportiva no futebol; Qualificação para a Champions League; Preparação da época desportiva nas diversas modalidades; Garantir a normalidade na gestão; Assegurar um adequado fecho do mercado de contratações e vendas; Conclusão, com sucesso, do empréstimo obrigacionista em curso; Unidade no universo Benfiquista."

Nas eleições de outubro passado candidataram-se três listas, tendo a liderada por João Noronha Lopes conseguido mais de 30% dos votos, colocando o empresário como a principal figura da oposição a Luís Filipe Vieira. O ato eleitoral foi marcado por várias queixas por parte de adeptos em relação ao processo de contagem de votos, nomeadamente pelo facto de os votos físicos não terem sido contados para confirmar os votos eletrónicos.