Noronha Lopes contra um Vieira que se "possa eternizar no cargo"

João Noronha Lopes não esconde, em conversa com Bola Branca, que um dos objetivos da comissão que criou para rever os estatutos do Benfica é "limitar o números de mandatos" e evitar que, no futuro, alguém se "possa eternizar no cargo" de presidente, tal como sucede com Luís Filipe Vieira, que está no poder das águias há cerca de 17 anos.

O atual líder do Benfica derrotou Noronha Lopes nas últimas eleições do clube, em outubro de 2020. No entanto, recentemente, as trocas de comunicados têm agudizado as desavenças entre ambos. O candidato derrotado reforça o que deixou na noite em que perdeu, que não é candidato, mas que abdica da sua "cidadania benfiquista".

Este foi o motivo que o levou a convidar algumas figuras conhecidas do universo encarnado, como Bagão Félix e João Loureiro, entre outros, para estudar propostas de alteração dos estatutos do Benfica.