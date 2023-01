Desporto ou "sportswashing"? Conheça a Arábia Saudita, o país onde Cristiano Ronaldo joga e que Messi representa

Em declarações à Renascença, Pedro A. Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional (AI) em Portugal, declara que "não há mudanças significativas, bem pelo contrário: o país está pior". O branqueamento "não corresponde nada à realidade" e o responsável espera que Cristiano Ronaldo "não se torne cúmplice":

"Esperemos que Cristiano Ronaldo não seja mais um peão, mais uma peça numa estratégia conhecida do Reino da Arábia Saudita, de lavar a sua imagem internacional através do desporto, fazendo as pessoas distraírem-se e esquecerem-se do que se passa naquele país e que, obviamente Cristiano Ronaldo, na sua bolha, não perceberá. Mas se sair um bocadinho dela vai perceber. O apelo que faço a Cristiano Ronaldo, a Messi e a outros atletas é que utilizem a sua posição de privilégio, a sua fama, a sua voz, que é bastante forte e que chega bastante longe, para sensibilizar as pessoas para a realidade da Arábia Saudita, para fora mas também para dentro. Que usem a sua influência para, de facto, modernizar o país, no sentido em que ele se torne mais respeitador dos direitos humanos."

História. O berço de Maomé





É o berço do Islamismo. De acordo com a versão tradicional dos acontecimentos, Maomé nasceu em Meca, na Arábia Saudita, por volta do ano 570, e aí fundou a segunda religião com mais fiéis do mundo. Foi quando viajou para Medina, contudo, que começou a estabelecer as bases da nova sociedade islâmica.

Desde então, a Arábia Saudita passou por muitas mãos e transformações geopolíticas e, no início do século 20, ainda era controlada pelo Império Otomano. No entanto, após a I Guerra Mundial, os árabes conseguiram libertar-se do domínio otomano, então uma nação particionada por britânicos, franceses e italianos, embora o objetivo de criar uma Arábia unificada tenha falhado.

Foi apenas em 1932 que, após mais curvas e contracurvas, Abdulaziz bin Abdul Rahman conseguiu unir os reinos de Hejaz (região a oeste, que inclui Meca e Medina) e Najd (no centro) sob a bandeira do Reino da Arábia Saudita.

O regime da Arábia Saudita é uma monarquia absolutista, liderada Salman bin Abdulaziz Al Saud, de 87 anos, que reina desde 2015. Será sucedido pelo príncipe herdeiro, que acumula o cargo de primeiro-ministro.

O país tem mais de dois mil quilómetros quadrados de área, embora a dimensão exata não seja conhecida, uma vez que as fronteiras com Emirados Árabes Unidos, Omã e República do Iémen não estão definidas em pleno. Ainda assim, é certo que a Arábia Saudita é o maior país da Península Árabe, de cuja extensão ocupa cerca de 80%.

O Ar Rub' al Khali, que cobre grande parte do centro-sul da Arábia Saudita, é o maior deserto contínuo de areia do planeta. Aliás, grande parte do país é deserto, pintalgado com metrópoles repletas de luzes e arranha-céus, o que contribuiu para o clima quase sempre solarengo (e a escaldar no verão), tão atrativo para os turistas.

São mais 38 milhões os habitantes do reino saudita, 90% dos quais árabes e apenas 10% afro-árabes. O islamismo é a religião oficial, praticada por 93% dos cidadãos, com domínio dos sunitas.