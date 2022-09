Arábia Saudita exige à Netflix retirada de conteúdo que "viola os valores islâmicos"

Material recentemente disponibilizado na Netflix, incluindo programas para crianças, vai contra os regulamentos dos países, disseram os supervisores de media do Conselho de Cooperação Saudita e do Golfo em comunicado.

Os Estados árabes do Golfo, liderados pela Arábia Saudita, exigiram esta semana à Netflix que retire do serviço todos os conteúdos tidos como violadores "dos princípios e valores sociais islâmicos".

No mesmo segmento, o canal Al-Ekhbariya mostrou também partes do controverso filme francês "Cuties", com uma legenda em que acusa a Netflix de enviar "mensagens imorais travestidas de cinema que ameaçam a educação saudável das crianças".



Num outro vídeo publicado no site, o mesmo canal alegou que o serviço de streaming "promove a homossexualidade ao focar-se excessivamente em homossexuais".

Os reguladores de media da Arábia Saudita e restantes Estados do Golfo dizem que a Netflix tem de cumprir com as diretivas locais e destacam que, caso continue "a transmitir conteúdos ilícitos, serão tomadas as necessárias medidas legais".

Até esta quarta-feira, a Netflix ainda não tinha reagido às acusações.