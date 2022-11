O Duke do Japão que deu à Austrália a primeira vitória num Mundial em 12 anos

A passagem de Mitchell Duke pela Arábia Saudita também foi curta. Fez apenas 18 jogos e um golo, antes de ser emprestado ao clube a que fora contratado, o WS Wanderers. Na Austrália, voltou ao nível que apresentara anteriormente. Contudo, quando o empréstimo terminou, em agosto, rumou à II Liga japonesa, ao Fagiano Okoyama, onde ainda joga.

Nestas declarações a Bola Branca, Vítor Campelos lembra que Duke já tinha jogado, anteriormente, no Japão e "tinha deixado boa imagem". No entanto, com o golo no Mundial, sai valorizado e quiçá consiga chegar a um nível superior.

"Com 31 anos, quase 32, penso que ainda pode jogar noutros patamares com maior relevância que a II Liga japonesa", refere o treinador do Chaves.

A mulher de Duke e os dois filhos, Jaxson e Chloe, ficaram a viver no Reino Unido. Mesmo no Qatar, o avançado pouco tem visto a família: só durante excursões, entre treinos, aos hotéis em que as famílias estão alojadas. Na entrevista pós-jogo, Duke assumiu que tem sido difícil estar longe daqueles de quem mais gosta.

"Tenho feito muitos sacrifícios pela minha família. Estar sozinho grande parte do tempo nestes últimos dois anos não tem sido fácil. Estes momentos de carinho [celebração com o filho] fazem com que os sacrifícios valham a pena. É essa a mentalidade que tens de ter", disse.