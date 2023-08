Mundial 2030. ​Federação portuguesa em silêncio sobre caso Rubiales

“Não vamos comentar assuntos internos de outra federação”. Esta foi a resposta de uma fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) às questões da Renascença a propósito do escândalo que envolve Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol (FEF), e o impacto que poderá ter na candidatura conjunta ao Mundial 2030.



A ideia de uma proposta conjunta surgiu em 2018 e tornou-se oficial em outubro de 2020, quando Fernando Gomes e Luis Rubiales assinaram um protocolo no Estádio de Alvalade, em Lisboa, antes de um amigável entre as duas seleções. Um projeto que, desde então, acrescentou a Ucrânia e Marrocos como organizadores.

A FIFA vai escolher quem organizará a prova num congresso em 2024 e a polémica em torno do beijo do presidente da Federação Espanhola a Jenni Hermoso, jogadora campeã do mundo, pode afetar a credibilidade do projeto, que enfrenta forte concorrência da proposta sul-americana do Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai.



Para além do silêncio da FPF, a secretaria de Estado do Desporto também não se mostrou disponível para responder às questões da Renascença a propósito das consequências do caso para candidatura conjunta.