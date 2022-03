Drulovic: “Portugal é favorito, mas a Macedónia não tem nada a perder”

“Portugal é o grande favorito, mas a Macedónia do Norte vai lutar ao máximo, porque tem uma grande oportunidade para conseguir um apuramento histórico”, diz, em entrevista a Bola Branca, a propósito do adversário de Portugal que depois de ter estado na fase final do Euro 2020 procura estar, pela primeira vez, na fase final de um Mundial.

Marcar cedo é fundamental para Portugal



Na comparação entre as duas seleções, Drulovic considera que Portugal tem vantagem “na dinâmica e na criatividade, mesmo comparado com Alemanha ou Itália” e isso pode ajudar a equipa das quinas a sair vencedora. Para o antigo selecionador, é difícil a Macedónia repetir a boa exibição com a Itália, mas vai, de certeza, “apostar na transição rápida”.

“Portugal tem de marcar golos o mais rápido possível, porque se o tempo passar vai ser bom para a Macedónia do Norte”, explica, em entrevista à Renascença.

No que diz respeito a destaques, Drulovic aponta o selecionador Blagoja Milevski como grande obreiro do trabalho da equipa. Milevski estava no comando dos sub-21 da Macedónia do Norte em 2015, quando o sérvio orientava a seleção principal.