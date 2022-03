Macedónia do Norte vence a Itália e marca encontro com Portugal

A Macedónia do Norte venceu a Itália, por 0-1, em Palermo, e vai defrontar Portugal na final do "play-off" de apuramento para o Mundial 2022, na terça-feira, no estádio do Dragão.

Trajkovski foi o herói dos macedónios, ao marcar o único golo do jogo nos descontos da segunda parte, aos 90-2', num remate de fora da área. Trajkovski, atualmente dos sauditas do Al-Fayha, marcou num estádio que já foi seu. O avançado macedónio esteve quatro épocas nos italianos do Palermo.