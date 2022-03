Porque é que a Macedónia acrescentou Norte ao nome?

Conhecido durante vários anos como Macedónia, o país, cuja seleção defrontará Portugal na final do "play-off" de acesso à fase final do Mundial 2022, alterou o nome, de forma oficial, para Macedónia do Norte em fevereiro de 2019. O que originou a alteração? Para perceber a história da mudança, há que conhecer, primeiro, o significado do termo "Macedónia", em torno do qual surge toda a controvérsia. Etimologicamente, tem origem no termo grego "makednos", que significa "longo, alto". Os macedónios antigos eram "os altos". Historicamente, a palavra "Macedónia" refere-se a uma região e serve vários significados, entre regiões, povos, línguas e etnias do sudeste da Europa. Desde a Macedónia Antiga ao presente, passando pelos períodos romano e bizantino, a região foi adotando posições e fronteiras diferentes na Península Balcânica. Daí surge a confusão: etnicamente, há muitos "macedónios" e só alguns são os cidadãos da Macedónia do Norte. Geograficamente, também há quem se identifique como "macedónio" sem qualquer associação étnica. A Grécia, país vizinho da Macedónia do Norte, tem uma região chamada Macedónia e, na sua história, um reino da Macedónia. Foram, precisamente, os gregos que se opuseram a que a Macedónia do Norte, que se tornou independente após a extinção da Jugoslávia, se chamasse "Macedónia".

Grécia contra "apenas Macedónia"

Citando preocupações irredentistas (irredentismo refere-se à intenção de um povo de criar a sua própria unidade nacional com base em identidade étnica e/ou posse histórica), a Grécia acusou a Macedónia (agora do Norte), que refutou, de "contrafação da história e usurpação do legado nacional, histórico e cultural" grego.

A Grécia também alegou que a Macedónia do Norte tinha apropriado símbolos e figuras historicamente associadas à sua cultura, como o Sol de Vergina, a estrela de 16 raios presente nas bandeiras da Macedónia do Norte e da região grega da Macedónia, e associado à mitologia grega, assim como Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre III dos Macedónios. Também não ajudou o nacionalismo macedónio, uma corrente associada aos macedónios étnicos, originada no século XIX, que lutaram pela independência da região da Macedónia do Império Otomano. No século XX, evoluiu para uma forma mais agressiva, o "macedonismo", que pretende uma Macedónia Unida e pretende anexar regiões da Grécia, assim como de Albânia, Bulgária, Kosovo e Sérvia.

Com novo nome, a Macedónia do Norte já começou a atualizar a sinalização