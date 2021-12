“Músicos Especiais”. Da CerciOeiras para a vida

Na vida da CerciOeiras, onde esta iniciativa enche as salas de música todas as semanas, as terapeutas Ana Isabel Dias e Mafalda Roque apontam o efeito transformador que a música tem na vida dos habitantes da casa. Além de abrir o leque de comunicação, a música ajuda-os na improvisação e na concentração.

“Sinto-me bem. Sinto-me livre”, diz Carlos, um dos habitantes da CerciOeiras que participa no projeto, juntamente com a Vanessa. “Somos como almas gémeas”, explica Carlos referindo-se à amiga, com quem formar uma banda.

É um projeto que “superou as expectativas no primeiro dia”, diz a terapeuta Ana Isabel Dias. “ Notas de Contacto ” nasceu há mais de uma década pela mão da coreógrafa Teresa Simas e, de lá para cá, tornou-se num exemplo de integração pela música.

Mas as “Notas de Contacto” não tocam apenas os utentes – moldam também os próprios terapeutas.

A clarinetista Ana Maria Santos admite que trabalhar com estas pessoas com deficiência a levou a “a ver os obstáculos de uma forma mais leve”. E a coordenadora do projeto diz que está sempre a aprender com estes “músicos especiais”, como lhes chama o maestro Pedro Carneiro.

Também o maestro retira desta experiência outro ensinamento: “Notas de Contacto” é um projeto que, no seu entender, prova que os músicos “são aliados vitais na construção de todo o projeto político” e que, com a sua arte, podem fazer muito mais do que apenas dar concertos.