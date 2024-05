JPP é a surpresa das eleições na Madeira. Afinal, que partido é este?

O PSD venceu as eleições na Madeira, mas sem maioria absoluta - os tais 24 deputados necessários para assegurar a governabilidade.

Mas a grande revelação é o JPP - Juntos Pelo Povo, que elegeu nove deputados.

Afinal, que partido é este?

Desde logo, torna-se, a partir de agora, a terceira força política no parlamento regional da Madeira e pode ser determinante para um eventual afastamento do PSD da liderança do Governo madeirense. O que, a acontecer, seria inédito.

Mas o PSD tem a governação em risco?

Sim, pela primeira vez na história da democracia.

Porquê? Porque uma maioria absoluta na Madeira precisa de, pelo menos 24 deputados e o PSD elegeu 19.

Contudo, entre os partidos com os quais poderia fazer uma aliança pós-eleitoral, só o CDS é que não colocou fora da solução. Os centristas elegeram apenas dois deputados.

De resto, tanto o Chega como a Iniciativa Liberal disseram logo que não iriam viabilizar um Governo liderado por Miguel Albuquerque.

É aqui que o JPP pode fazer a diferença.

Como assim?

Deixando o PSD fora da equação e conversando com outros partidos.

A posição foi expressa na última noite por Élvio Sousa, o líder do JPP, partido que elegeu nove deputados para a assembleia regional madeirense.

Até Alberto João Jardim, histórico líder do Governo regional - sempre eleito pelo PSD - reconheceu que o JPP é o grande vencedor na Madeira.

Mas quais os cenários para uma maioria que evite a repetição de eleições na Madeira?

Na verdade, muito poucos, mas uma possível solução terá de passar por uma espécie de geringonça à moda da Madeira, ou 'gerinponcha'.

PSD e PS admitem esse cenário, mas como - à partida - quase todos excluem entendimentos com Miguel Albuquerque, a solução poderá estar nas mãos do PS.

Então, vamos a contas.

Vamos: se somarmos os 11 deputados socialistas aos dois do CDS, mais um da Iniciativa Liberal e um do PAN, temos 24 deputados. Ou seja, maioria absoluta.

Mas isto é matemática pura e dura. Resta saber se, à direita, CDS e Iniciativa Liberal estarão dispostos a entender-se com o PS.

E o PS quer entendimentos com centristas e liberais?

Paulo Cafôfo diz estar aberto a conversar com todos, menos PSD e Chega. Fez, aliás, questão de lembrar que o PS e o JPP, juntos, elegem mais deputados que o PSD.

Nesse cenário, o líder do PS Madeira considera que é possível uma mudança de governo na região e, por isso, está disponível para dialogar com todos os que possam construir uma alternativa. Todos, menos PSD e Chega.