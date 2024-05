PSD vence eleições na Madeira, mas fica a cinco deputados da maioria

VEJA TAMBÉM:

O PSD venceu as eleições antecipadas na Madeira, mas não alcançou a maioria absoluta e vai precisar de alianças. É o pior resultado do partido desde 1976 na região autónoma.

Fechada a contagem no arquipélago, os sociais-democratas ganham com 36,13% e 19 deputados. Precisavam de 24 para a maioria no parlamento regional, indica o site da Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna.

O PS fica no segundo lugar, com 21,32% (mantém os 11 mandatos), seguido de um dos vencedores da noite, o Juntos pelo Povo (JPP), com 16,89% e nove deputados. Os dois partidos juntos conseguem 20 mandatos.

Em quarto lugar aparece o Chega com 9,23% (quatro deputados), em quinto o CDS com 3,96% (dois deputados) e em sexto a Iniciativa Liberal com 2,56% (um deputado).

Com 1,86% dos votos, o PAN é o último partido a conseguir entrar no parlamento da Madeira, obtendo um mandato.

A CDU com 1,63% e o Bloco de Esquerda com 1,41% não conseguiram eleger um deputado.