Ajudas anti-inflação eliminadas gradualmente em 2024. "UE assume sempre o odioso"

Portanto, não há nenhum drama neste pedido. Está em linha com todos os objetivos da União Europeia e, também, com os compromissos que os governos assumiram. E, portanto, o gradualismo é essencial neste objetivo, como também é importante o apoio para aqueles que consomem mais energia, para as famílias que têm mais dificuldades e deve tratar-se com diferenciação, aqueles que mais precisam e apoiá-los mais com uma proporcionalidade que deve existir.

Aquilo que a União Europeia pretende é que as medidas sejam direcionadas para as famílias que têm menos recursos, para as empresas que podem estar em maiores dificuldades e que consumam mais energia e, em simultâneo, é necessário que se faça a transição energética e que não se deixe de apostar nas renováveis.

Na leitura de José Manuel Fernandes, não há motivo para qualquer drama, neste pedido da Comissão Europeia. O eurodeputado do PSD atribui grande importância à expressão "gradual", e sublinha que a ideia é direcionar os apoios para as famílias e empresas em maiores dificuldades.

Mas onde é que vê aqui a tal amizade, por exemplo, em relação ao Governo português?

Vejo uma amizade muito forte, não só no dinheiro que tem sido distribuído, muito dele sem fiscalização - Portugal tem 50 mil milhões de euros até 2027, é metade do que recebeu desde 1986 até 2021 - e, para além disso, a União Europeia assume sempre o odioso, e as dificuldades, para que depois os governos possam dizer: “Bem, nós temos que atuar porque a Comissão Europeia pediu, mas não era bem aquilo que queríamos”, quando, muitas vezes, na própria negociação, são os governos que solicitam, que pedem ajuda à Comissão Europeia para não ficarem eles com o ónus daquilo que não é bom, para ficarem só com aquilo que é mais favorável.

Há sempre uma nacionalização dos sucessos e uma europeização daquilo que serão dificuldades. Até mesmo no PRR, em que muitas das reformas que já estavam incluídas, e propostas, por parte dos governos, estão no PRR e, agora, o Governo vem dizer: “Nós agora temos que executar esta reforma, caso contrário, não recebemos o dinheiro do PRR. Portanto, há sempre aqui uma grande ajuda que tem existido da Comissão Europeia, que tem as costas largas, e que vai ajudando a os governos a implementarem as políticas que eles próprios querem implementar, podendo dizer que a Comissão Europeia até queria mais, mas eles vão negociar e garantir medidas com menos impacto do que aquelas que eram pedidas.

Uma dúvida, aliás, duas: Porque é que Bruxelas aceita assumir - estou a utilizar a sua expressão - “o odioso” - e porque é que os governos pretenderão diminuir as medidas anti-inflação, ainda que de uma forma gradual em 2024?

É impossível manter durante todo o tempo esses apoios, e economia já está a crescer. É importantíssimo que os fundos que existem sejam bem utilizados. Muitas vezes confunde-se gastar com gastar bem. Não falta dinheiro para pôr a economia a crescer. Para além disso, já se sabia, muitas destas medidas têm um carácter transitório. Os próprios governos assim o assumiram.

Isto dá jeito ao Governo português? Não renovar este tipo de medidas a partir de 2024, ou seja, serem só até 2023, como estão previstas.

Claro que dá jeito ao Governo português. E a prova é que a Comissão Europeia vem falar em gradualismo, e vem dizer que os apoios devem ser direcionados para aqueles que mais precisam, e já se está a procurar passar uma ideia errada, que não corresponde àquilo que a Comissão Europeia pediu, que é para acabar com todos os apoios. Não é isso que a Comissão Europeia pede. A Comissão Europeia pede gradualismo, pede que não se deixe de apostar nas energias renováveis e nos objetivos do combate às alterações climáticas e diz que os apoios devem ser preferencialmente destinados àqueles que estão em maiores dificuldades.

E porque é que a Comissão Europeia, nas suas palavras, assume a parte odiosa?

Bem, a Comissão Europeia tem feito sempre isso. Esta presidência tem sido muitíssimo amiga e dos vários governos, nomeadamente do Governo português.

Mas porquê? Qual é a vantagem da Comissão Europeia em assumir esse “odioso”?

Reside no facto da Comissão Europeia não ser eleita diretamente e também ela pretender que as medidas sejam implementadas com sucesso e ajuda, no fundo, que a ausência de coragem possa ser colmatada com o tal, odioso, que muitas vezes recebe.