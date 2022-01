Na estrada, que bandeiras estão a agitar os partidos?

Neste episódio de "Em Nome do Voto", falamos com os repórteres da Renascença que estão na estrada com os partidos. Ao terceiro dia, com João Ferreira infetado com Covid-19, a CDU chama Bernardino Soares para a campanha e sublinha que não é um "partido de um homem só".



Esta campanha, estratégia de António Costa tem sido colar Rui Rio à extrema-direita. Já o PSD foca-se no SNS e apela à elevação no debate.

O Bloco e o PCP querem evitar maioria absoluta do PS. Catarina Martins responsabiliza Costa pela crise política e sublinha que quer manter-se a terceira força nacional.

O CDS definiu como alvo a abater o PAN, que apelida de "animalista radical" e abana as bandeiras que o distinguem do PSD: mais liberdade de escolha nas escolas e hospitais, entre privado e público, e reforço das autoridades de segurança.

Neste episódio falamos também com o médico Vítor Gil, do Movimento Ação Ética, que desafiou os partidos a dizerem o que pensam e o que querem fazer em “questões essenciais".

Ainda a habitual análise das redes sociais, com Gustavo Cardoso - depois de um dia "diferente", com mais humor, à volta do debate dos partidos sem assento parlamentar.