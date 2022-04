“Vistos Gold” não vão acabar mas vão ser mais exigentes

Outra novidade é que “os países que têm ‘vistos Gold’ passam a ter de fazer um relatório anual a apresentar às autoridades comunitárias sobre todas as autorizações de residência deferidas e todas as rejeitadas”.

A antiga secretária de Estado dos Assuntos Europeus explica que se pretende também que “os investimentos que entram através dos ‘vistos Gold’ passem a ter de ser autorizados por todos os Estados-membros e não só pelo país de destino, que acabe a extensão do visto aos familiares, que os requerentes passem a ser investigados, quer no seu passado criminal quer no financeiro, e passam a receber visitas de inspetores no país de destino”.

Até ao final do ano, a Comissão Europeia deverá apresentar iniciativas legislativas, de modo a que as regras sejam semelhantes nos 19 Estados da UE, entre os quais Portugal, que têm os chamados “vistos Gold”.

Os “vistos Gold” voltaram a estar sob polémica por causa da invasão da Ucrânia. Mas a ideia não é acabar com esta forma de aquisição do direito de residência a troco de investimentos avultados, antes apertar a malha, de forma a reduzir o risco de a União Europeia ser uma lavandaria de dinheiro sujo, nomeadamente para os oligarcas russos.

De acordo com o executivo comunitário, 19 dos 27 Estados-membros da União Europeia oferecem um modelo de ‘vistos Gold’, permitindo a residência e a circulação no Espaço Shengen, a troco de investimento, com valores situados entre os 60 mil euros na Letónia e um milhão e 250 mil euros nos Países Baixos.

Entre 2011 e 2019, 132 mil estrangeiros extracomunitários terão beneficiado destes programas, com valores de investimento no conjunto dos países da União Europeia que atingem mais de 21 mil milhões de euros.

Milhões em investimento

Em Portugal, desde 2012, já entraram mais de 5.600 milhões de euros de investimento estrangeiro ao abrigo das autorizações de residência conhecidas como “vistos Gold”. É, sobretudo, dinheiro chinês e brasileiro (em segundo lugar). Mas há ainda investidores de outros países, entre os quais da Rússia.

Segundo dados do Serviço de Estrangeiros Fronteiras (SEF), em nove anos, cidadãos russos investiram mais de 227 milhões de euros em Portugal, ao abrigo dos 431 “vistos Gold” concedidos, sete dos quais já neste ano.

Pedro Filipe Soares, líder da bancada do Bloco de Esquerda, reconhece que são muitos milhões, mas há que saber o impacto que tiveram na economia.

“Falta em Portugal um estudo, à semelhança do que foi feito no Reino Unido, no qual se concluiu que a economia não beneficiou da existência de ‘vistos Gold’ e, por outro lado, as desigualdades e os problemas sociais foram agudizados”.

O deputado bloquista defende que pelo menos uma parte do que foi a conclusão do estudo britânico é possível ver em Portugal também. “Quando olhamos para as grandes cidades, vemos que o efeito dos ‘vistos Gold’ foi ajudar na especulação imobiliária, na criação de uma bolha do preço da habitação que tem afastado as pessoas das cidades e que tem tido um peso enorme no direito à habitação”.

Logo na semana de início da legislatura, o Bloco de Esquerda entregou na Assembleia da República uma iniciativa legislativa com vista a acabar com a possibilidade de cidadãos de países terceiros poderem adquirir o direito de residência em Portugal a troco investimentos avultados, o que, segundo o líder da bancada, “é revelador da importância que o partido dá à questão.

Pedro Filipe Soares lembra que, já antes, o BE tentou acabar com um mecanismo que “considera uma indecência porque concede direitos de cidadania, a troco de dinheiro” e acrescenta que, antes da invasão da Ucrânia e de toda a polémica em torno dos oligarcas russos, “já sabíamos que a origem do dinheiro eram negócios sujos, dinheiro proveniente de corrupção e de branqueamento”.