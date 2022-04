De que é feito o populismo lá fora e cá dentro?

O Populismo passou a ser uma das palavras-chave do vocabulário para entender a política e a sociedade, quer em Portugal, quer no resto do mundo.

Todos já falámos e todos já ouvimos falar de “populismo”. Mas será que sabemos exatamente o que quer dizer esta palavra? “Populismo Lá Fora e Cá Dentro” é o novo livro lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos que aborda o tema.

Foi escrito pelo investigador e sociólogo político da Universidade de Lisboa José Pedro Zúquete, que, recusando os lugares-comuns, as ideias-feitas e a teoria da “excecionalidade” portuguesa, mostra como o populismo está longe de ser uma novidade na história contemporânea portuguesa.

O autor revela ainda como em Portugal, apesar do frenesim do presente, o populismo nunca foi uma exceção. Na verdade, não só se manifestou no passado distante e recente de várias formas (militar, regenerador e local) como tem condições para prosperar no futuro.

Para debater o tema, são convidados desta edição do Da Capa à Contracapa o autor do livro, José Pedro Zúquete, e o investigador e professor catedrático em Ciência Política do ISCTE André Freire. A conversa é moderada pelo jornalista José Pedro Frazão.

O Da Capa à Contracapa é um programa produzido em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos e pode ser ouvido às terças-feiras depois das 23h00 na Edição da Noite da Renascença. Está ainda sempre disponível nas plataformas digitais.