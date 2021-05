🔴 Em direto de Gaia. Acompanhe a conferência "Pandemia: Respostas à Crise"

Em tempo de pandemia a Europa enfrenta novos desafios sociais. Questões com impacto direto na vida quotidiana de todos: no emprego, nas condições de trabalho justas, na igualdade de oportunidades, nos cuidados de saúde ou na proteção social. Torna-se urgente debater as respostas possíveis a estes desafios em Portugal. É neste contexto que surge a conferência Pandemia: Respostas à Crise, uma iniciativa da Renascença em parceria com a Câmara Municipal de Gaia para debater o papel das Instituições Sociais e do Poder Local.

Ao longo desta manhã acompanhe os vários debates e intervenções programadas sobre que respostas poderemos dar à crise provocada pela pandemia. A conferência será transmitida online aqui no site, youtube e também no Facebook da Renascença, bem como no site da Câmara de Gaia, a partir do Auditório da Bienal Internacional de Arte de Gaia. A conferência ficará disponível depois nestas plataformas.

Conheça os caminhos possíveis a percorrer e o papel desempenhado pelas instituições sociais e o poder local perante os novos desafios criados pela pandemia. Será uma oportunidade única de ouvir diversas personalidades nacionais, de diversas instituições ligadas às políticas sociais, a dar o seu contributo para a definição do futuro das políticas sociais europeias, com particular foco na realidade portuguesa.