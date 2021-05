Covid-19. Menos concelhos na zona de risco e Arganil com maior incidência do país

Veja também:

Há agora mais nove concelhos com uma taxa de incidência de infeção por SARS-CoV-2 superior a 120 casos por cada 100 mil habitantes, a linha vermelha traçada pelo Governo. No entanto, 14 abandonam a lista de risco.

Alvaiázere, Fornos de Algodres, Golegã, Ponte de Lima, Santa Comba Dão, Santa Cruz, Vale de Cambra, Lajes das Flores e Nordeste são as novas adições.

Por outro lado, Alijó, Aljezur, Batalha, Boticas, Celorico de Basto, Cinfães, Miranda do Douro, Peso da Régua, Portimão, Porto Moniz, Póvoa de Lanhoso, Tabuaço, Valongo e Vila Real de Santo António apresentam uma redução de casos de Covid-19 e abandonam a mesma lista.

No total, são 36 os municípios em vigilância, sete nas regiões autónomas da Madeira e Açores. Deste grupo, cinco concelhos apresentam mais de 240 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.

Com uma incidência cumulativa igual a zero estão 79 concelhos, mais 18 que na semana anterior. Este indicador não quer dizer, necessariamente, que os municípios estejam completamente livres de casos. É possível, no entanto, concluir que a situação epidemiológica está controlada nestes concelhos.

Cerca de 26% dos municípios portugueses registam um aumento de incidência de infeção por SARS-CoV-2. No total, são 80 os concelhos com acréscimo de casos de Covid-19, entre os dias 2 de abril e 5 de maio.