Cabeceiras de Basto recua e quatro concelhos acompanham desconfinamento nacional

Na primeira avaliação semanal desde que o país entrou na quarta (e última) fase de desconfinamento, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou que quatro concelhos mantêm-se em fases anteriores do desconfinamento, ao passo que quatro concelhos avançam no desconfinamento e passam a acompanhar o resto do país. Cabeceiras de Basto é o único concelho a recuar no desconfinamento.

Aljezur, Portimão, Miranda do Douro e Valongo desceram abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes e vão desconfinar com o resto do país. Carregal do Sal, Paredes e Resende ficam na fase de desconfinamento em que estão (Paredes na terceira fase, Resende e Carregal do Sal ainda na fase de 5 de abril).

Já as duas freguesias do concelho de Odemira que estão sob cerca sanitária mantém-se afetados por essa medida mas, a partir de segunda-feira, passarão a existir condições específicas de acesso ao trabalho definidas pelos ministérios da Saúde e da Administração Interna.

Relativamente aos concelhos que se situam em risco de voltar atrás no desconfinamento, há 23 concelhos em alerta, 17 dos quais já estavam em alerta há uma semana e seis passam também a essa situação.

Mariana Vieira da Silva informou que há nove concelhos a sair dessa situação de alerta o que, diz, "simboliza a situação de melhoria geral que temos no país".