FC Porto vai recorrer do castigo a Sérgio Conceição

Pinto da Costa revelou, esta quarta-feira, que o FC Porto vai recorrer da suspensão por 21 dias imposta a Sérgio Conceição pela expulsão em Moreira de Cónegos, que o levará a perder o jogo com o Benfica.

Em entrevista ao Porto Canal, o presidente do FC Porto garantiu que o clube "vai recorrer para o Plenário do Conselho de Disciplina, como fez o Sporting", já na quinta-feira, assim que for notificado do castigo, e que "quer ver o tratamento que lhe é dado" pelo organismo federativo.

"Com o Sporting, o Plenário reuniu na sexta-feira. Eu fico a aguardar. Já alertei o presidente da Federação [Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes] que quero o mesmo tratamento, embora ele, como é habitual e característico, diga sempre que não é nada com ele, porque os conselhos são independentes. Mas à cautela, eu alertei-o. Quero o mesmo tratamento que o Sporting teve, que foi castigado num dia e no dia seguinte o Plenário reuniu para decidir. Queremos o mesmo tratamento porque vamos recorrer de imediato deste castigo", informou.

De qualquer forma, Pinto da Costa salientou que Sérgio Conceição tem "direito à indignação", depois de "ser espoliado em três penáltis num jogo que era importantíssimo para o campeonato". Contudo, admite que o treinador do FC Porto possa ter-se excedido após ver o cartão vermelho.

"Tudo o que ele disse, e sei que disse algumas coisas, são depois de ter levado o cartão vermelho. As palavras que levaram a que o Hugo Miguel lhe mostrasse o cartão vermelho foram estas: 'Ó Hugo, dois penáltis?'. Depois, as palavras que disse podem ter sido justificativas para o castigo, mas não contaram para o cartão vermelho", precisou o líder portista.

Pinto da Costa lamenta, porém, que só haja consequências para Sérgio Conceição. O presidente do FC Porto questiona: "O treinador é multado, são inquéritos, suspensões, e o árbitro? Saiu a rir-se. Vai receber prémio de ter feito a arbitragem, os quilómetros e não sei que mais. E o VAR?"

"Toda a gente viu três penáltis. Se um indivíduo que está sentado numa poltrona em frente a uma televisão sem ninguém à frente, calmamente, não vê nenhum desses três penáltis, o que é que havemos de pensar? E depois vem o presidente da APAF [Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Luciano Gonçalves] protestar. O que o presidente da APAF devia preocupar-se era com a qualidade dos árbitros para que não aconteça que se diga por unanimidade que houve dois penáltis que foram espoliados ao FC Porto e que a maioria tenha visto três", terminou.

