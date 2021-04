Sérgio Conceição suspenso por 21 dias e falha Benfica

Sérgio Conceição foi suspenso por 21 dias pela expulsão após o empate (1-1) entre FC Porto e Moreirense, e vai falhar a visita ao Benfica.

Este castigo significa que o treinador do FC Porto não poderá estar no banco nos jogos frente a Famalicão, em casa, Benfica, fora, Farense, casa, e Rio Ave, fora. Só deverá voltar ao relvado para a última jornada do campeonato, diante do Belenenses SAD, no Estádio do Dragão.

Em causa está a expulsão de Sérgio Conceição no final do jogo frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos, na jornada 29 da I Liga.