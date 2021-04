Acontecer Estoril Open já é um "orgulho" para a organização

O simples facto de acontecer Estoril Open já deixa João Zilhão "orgulhoso". Depois do cancelamento do evento em 2020, devido à pandemia de Covid-19, o responsável pela organização do maior torneio de ténis português manifesta toda a felicidade por ver a prova em andamento.

"Estou extremamente orgulhoso por a prova ter começado, nestas condições tão difíceis de organizar um evento em tempo de pandemia. Muito contentes, depois do cancelamento do ano passado", diz João Zilhão, em entrevista à Renascença, no dia em que arrancam os jogos do quadro principal.



João Sousa, o número um nacional, melhor tenista português de todos os tempos, entra em campo na terça-feira, frente ao britânico Cameron Norrie. Sousa, de 32 anos, caiu do "top-100" mundial, não está no seu melhor momento de forma, mas a esperança é de que a posso retomar no torneio que venceu em 2018.

"Espero que o João Sousa volte a brilhar e que seja mais uma edição histórica", sublinha o organizador do evento.