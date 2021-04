Shapovalov rende o lesionado Dimitrov no Estoril Open

O canadiano Denis Shapovalov vai participar no Estoril Open e recebe a "wild card" que estava destinara a Grigor Dimitrov, anunciado esta semana como participante.

O búlgaro viu uma infeção dentária se agravar e teve de cancelar a sua presença no torneio português. O jovem tenista de apenas 22 jogs é o atual 14º do "ranking" mundial.

"Este ano fomos particularmente solicitados com pedidos de wild card por parte de jogadores de nomeada. Com o infortúnio de Grigor Dimitrov, redirecionámos o convite para um tenista que atualmente até está melhor classificado: o igualmente espetacular Denis Shapovalov”, anunciou João Zilhão, diretor do Estoril Open.

Os outros dois "wild cards" da organização, que permitem entrada direta no quatro principal do torneio, foram entregues a João Sousa e ao japonês Kei Nishikori.

O Estoril Open decorre entre 24 de abril e 2 de maio no Clube de Ténis do Estoril (CT Estoril), um evento que não terá público presente no recinto.