R(t) baixa em dia com uma morte e 610 novos casos de Covid em Portugal

O índice de transmissibilidade R(t) baixa em dia com uma morte e 610 novos casos de Covid-19 em Portugal, avança o boletim epidemiológico desta quarta-feira da Direção Geral da Saúde (DGS).



O R(t) passa de 1,00 para 0,98 no conjunto do território nacional e 0,99 no Continente.

A taxa de incidência Nacional é de 72,7 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes. No Continente é de 68,9 casos.