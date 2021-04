Covid-19: Todos os maiores de 60 anos vacinados até ao final de maio, diz Marta Temido

Veja também:

"Estimamos que, até ao final de maio ou da terceira semana de maio, todas as pessoas com mais de 60 anos tenham pelo menos uma dose" da vacina contra a Covid-19, anunciou esta quarta-feira a ministra da Saúde.

"É muito importante, na medida em que teremos protegido cerca de 96% das pessoas" que representam a faixa etária que teve pelo menos um óbito por Covid-19, referiu. Marta Temido falava numa conferência de imprensa de balanço dos 120 dias do plano de vacinação para travar o novo coronavírus.



O coordenador da "task force" do plano de vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo, acrescentou que a vacinação dos maiores de 60 anos contra a Covid-19 é muito importante, porque foi nesta faixa etária que ocorreram 96% das mortes.



Segundo a ministra Marta Temido, nos 120 dias de vacinação contra a Covid-19 em Portugal, foram entregues 2.9 milhões de doses de vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicameno (EMA) e com processo de aquisição pela Comissão Europeia. No totalm, foram administrsadas 2.7 milhões de doses, o que "significa que cerca de dois milhoes de pessoas foram já vacinadas com, pelo menos, uma dose da vacina", ou seja, "cerca de 20% da população portuguesa possui já algum grau de imunidade".

As duas doses já foram administradas a 690 mil pessoas – ou seja, "cerca de 7% têm o processo vacinal completo", adiantou.

Quanto às pessoas com mais de 80 anos, 20% desta população já receberam uma dose e 58% as duas doses da vacina contra a Covid-19.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou que passam a ser prioritárias na vacinação as pessoas com doença oncológica ativa (a fazer quimioterapia ou radioterapia), pessoas com situação de transplantação, pessoas com imunossupressão, doenças neurológicas, doença mental (esquizofrenia), obesidade (acima dos 35% de massa corporal) e diabéticos.