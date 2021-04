Vacina da Johnson. Portugal mantém plano, mas avalia possíveis restrições

Veja também:

Portugal decidiu manter a vacinação com a vacina da Johnson & Johnson (Janssen), incluindo pessoas com menos de 60 anos. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira, em conferência de imprensa.

“A decisão já existe. O regulador europeu já disse e confirma que a avaliação risco/benefício permanece positiva”, afirmou a ministra da Saúde.

“É maior a vantagem na administração da vacina face a uma eventual fatalidade de doença com Covid-19 do que os riscos que podem existir”, concretizou Marta Temido, considerando que “a decisão do regulador é clara”.

A ministra sublinhou ainda que os casos (oito) conhecidos de coágulos sanguíneos ocorreram nos Estados Unidos são considerados “extremamente raros” e ocorreram em mais de sete milhões de vacinas administradas.

Além disso, sublinha Marta Temido, o foco da nova fase do plano de vacinação será a faixa etária com mais de 60 anos, pelo que “não há qualquer restrição desta vacina neste grupo etário”.

No entanto aguarda-se a chegada de um parecer mais refinado sobre se devem ou não ser impostas condicionantes em matéria de idade na toma desta vacina. O que foi pedido às entidades competentes foi saber “se era possível estreitar mais os grupos etários para os quais se recomenda que preventivamente a vacina não seja administrada e, por outro lado, pedida uma avaliação sobre a segunda toma das pessoas que tiveram uma primeira toma com a vacina da AstraZeneca”, concretizou a ministra.