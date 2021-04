Superliga Europeia "vai matar o futebol". Gigantes ingleses desertam da UEFA e revoltam os adeptos

Ninguém está mais insatisfeito, no entanto, que os adeptos. Os adeptos dos "Big Six" e de todos os outros. Ontem por todo o país houve protestos fora dos estádios. Em Anfield Road, casa do Liverpool, os adeptos subiram uma tarja preta que dizia simplesmente: “Tenham vergonha”. Em baixo, as letras R.I.P. e as datas 1892-2021, como se o clube tivesse morrido no momento em que virou as costas ao mérito desportivo.

Os grupos oficiais de representantes de adeptos dos clubes foram inundados por pedidos de entrevistas e não havia mãos a medir. Alguns não conseguem sequer dar resposta. Do Tottenham respondem-nos, encaminhando-nos educadamente para o comunicado que publicaram. Afinal, ser adepto não é um trabalho a tempo inteiro e há contas para pagar. Mas ao final do dia as coisas acalmam e falamos enquanto Pete Haine, um dos representantes oficiais de adeptos do Tottenham, passeia o cão aproveitando a chegada da Primavera a Londres.

Pete tem 50 anos de sócio e lida com a direcção do Tottenham muitas vezes, mas acredita que se enganaram redondamente. Vamos por partes. O adepto inglês é fã de uma viagem ao estrangeiro e Pete não é excepção: “Todos gostamos de ir a um jogo fora, em Barcelona ou Madrid, mas se jogares contra essas equipas 6 ou 7 anos de seguida, onde é que está a motivação nisso? Principalmente porque não tiras nada disso, uma equipa pode ganhar, mas não há nenhum prejuízo, não podes ser relegado porque és um membro fundador.”

Porque tem o futebol tantos e tantos fãs pelo mundo todo? Porque conta uma história, a 90 minutos ou a uma época inteira. É David contra Golias, é tragédia, comédia e suspense. Parte disso também se pode perder neste novo modelo, acredita Pete, que diz que com a “estrutura atual pelo menos há a hipótese de uma surpresa, de um clube pequeno ganhar a um clube grande. Num grupo só de grandes clubes, vamos ter alguma vez isso?”

No meio do turbilhão, outro choque elétrico: a saída de José Mourinho. Pete diz que Mourinho herdou um legado difícil, porque Mauricio Pochettino era muito apreciado no clube quando Mourinho o substituiu. Admite que não era fã do português, mas acreditou que trouxesse títulos.

18 meses depois da chegada, tem pena que as fases “muito boas tenham alternado com outras muito más”. Depois da eliminação da Liga Europa, contra o Dinamo Zagreb, Pete diz que sentiu que Mourinho já não ia “conseguir dar a volta e que o tempo dele tinha chegado ao fim”, mas não deixa de ficar surpreendido pelo "timing" da saída, até porque esperava que tivesse pelo menos oportunidade de liderar a equipa contra o Manchester City, na final da Taça da Liga no domingo.