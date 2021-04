"Com estádio cheio, quem lidera o Benfica teria dificuldades"

Insatisfeito com o momento da equipa do Benfica, a antiga glória dos encarnados, António Simões, deixa, em Bola Branca, algumas críticas à forma como os dirigentes "desaparecem" sem dar explicações aos sócios e adeptos do clube.

"Com o estádio cheio, seguramente quem lidera o Benfica teria dificuldades que a Covid tem evitado. Mas é nestes momentos que a liderança se revela. O Luisão falou e assumiu, mas foi logo criticado. Dar a cara e falar sobre as coisas é melhor do que toda a gente desaparecer", refere, nesta entrevista.

Simões vê algumas limitações na equipa orientada por Jorge Jesus e considera inaceitável o terceiro lugar das águias, na classificação.

"Tendo em conta o que se investiu, o terceiro lugar na classificação não é aceitável. Sei bem que há ganhar e perder e que há boas épocas e más épocas mas tendo em conta o que se investiu e o que se afirmou, com tanta convicção, obviamente que há desapontamento. Ainda há alguns jogos e o Benfica pode recuperar algum espaço mas acho complicado sair dali", diz, acrescentando que não consegue compreender as desculpas do treinador Jorge Jesus relacionadas com a pandemia.