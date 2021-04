FC Porto contra o Chelsea e para fazer história na Liga dos Campeões

Já o ponta de lança iraniano foi expulso na segunda mão da eliminatória dos oitavos de final, em Turim, contra a Juventus, e pode entrar novamente no onze inicial. com a motivação acrescida de ter colocado um ponto final numa seca de oito jogos consecutivos sem marcar. Taremi fez o segundo do FC Porto em Tondela, num total de 16 golos em 39 jogos.

Sérgio Oliveira, de 28 anos, pode não começar a partida no onze inicial depois de ter recuperado de uma lesão muscular na perna direita, motivo que o levou a ser poupado do jogo de sábado, em Tondela, onde jogou apenas 23 minutos. O médio internacional português é o maior goleador do Porto esta época, com 19 golos em 40 jogos, cinco deles na Liga dos Campeões.

A equipa de Sérgio Conceição perdeu por 2-0 na primeira mão , numa eliminatória jogada por inteiro em Sevilha, no Estádio Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, devido às restrições de viagens impostas pelos países no âmbito da pandemia da Covid-19. Mason Mount e Ben Chilwell marcaram os golos dos "blues" na condição de visistante e que complicam a vida à formação portuguesa.

Sem sede ao pote

Sérgio Conceição acredita que o Porto pode passar às meias-finais e pede tranquilidade à equipa, sem "demasiada cede para chegar ao pote".

"Queremos entrar sem ansiedade, porque assim estaremos mais preocupados com o resultado final e o processo é que é importante para chegar ao resultado. É não pensar logo com o resultado na cabeça. Neste tipo de jogos, ir com muita sede ao pote pode ser prejudicial, temos de ser compactos e coesos, porque temos de fazer golos, mas não podemos sofrer", afirmou, em conferência de imprensa.

Já Tomas Tuchel, treinador do Chelsea, não dá como garantida a passagem às meias-finais e recusa falar no objetivo de conquistar a Champions: "Não podemos perder tempo com sonhos, discursos ou seja o que for. Temos de lutar na segunda mão dos quartos de final. Depois de amanhã poderemos falar das meias-finais, mas, para já, temos de dar tudo, tanto eu, como treinador, como os jogadores".

O FC Porto deverá alinhar de início do Marchesín, Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Jesús Corona, Taremi e Marega, enquanto que o Chelsea deverá entrar em campo com Mendy, Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Reece James, Kanté, Kovacic, Chilwell, Mason Mount, Havertz e Timo Werner.

O Chelsea-FC Porto está marcado para as 20h00 desta terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença em direto do Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.